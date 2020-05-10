Сама нежность: жена Никиты Преснякова сделала романтическое фото с музыкантом

Еще в начале весны Никита Пресняков вместе со своей женой Аленой Красновой изолировался на период пандемии за городом. Молодые супруги выбрали для этого бывшую дачу Аллы Пугачевой, где неплохо проводят время. Они катаются на скейтбордах, велосипедах, занимаются йогой, смотрят фильмы и увлекаются фотографией. Иногда устраивают веселые пикники во дворе.

На 9 мая пара организовала барбекю, поджарив на огне мясо, рыбу и свежие яйца (на даче есть свой курятник с несушками). Судя по кадрам, которые они обнародовали в Сети, их трехлетний брак не потерял романтического флера, свойственного молодоженам. Очевидно, что Никита и Алена полны нежных чувств друг к другу.

Это легко прочитать по фото, которое Краснова выложила в stories Instagram. В кадре музыкант группы Multiverse нежно обнимает свою жену, которая трогательно прильнула к своей второй половинке.

Ранее мы писали о брате 28-летнего Никиты Преснякова Дени Байсарове, ему 10 мая исполнилось 22 года. Кристина Орбакайте из-за эпидемии коронавируса была вынуждена поздравить сына через Сеть.