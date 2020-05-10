«Огонь!»: Алика Смехова ворвалась в Сеть с зажигательным танцем в рваных джинсах

Алика Смехова обнародовала в Сети кадры с домашней вечеринки. На видео актриса зажигает возле загородного дома под песню Макса Барских «Подруга-ночь».
Звезда примерила рваные джинсы, черный свитшот, бейсболку и джинсы. И харизматично станцевала на камеру.
«Стихи читала, песни пела, а сегодня не усидела и оказалось, что я фанат Макса Барских. Завел меня вполоборота – придется теперь вам наслаждаться и моими танцами. С праздником, мои хорошие, веселитесь как можете, успеем еще погрустить… Даешь танцы до утра», — написала артистка в Instagram.
Поклонники звезды пришли в восторг от хореографии любимицы.
«Я и правда насладилась Вашим танцем! Вот прям глаз радуется! Несколько раз посмотрела!», «Вы обалденная!», «Ой, какая вы подвижная, аж в пляс захотелось», «Огонь!! Пусть эта энергия, будет всегда!!! Вы крутая!!!» — написали в комментариях фолловеры.