«Приятно видеть в здравии»: Николай Носков запечатлелся с внучками за праздничным столом

Музыкант отметил День Победы за городом со своими близкими.

64-летний музыкант Николай Носков после недавнего триумфального возвращения на сцену вынужден был вновь прекратить выступления. Причина известна – пандемия. Однако даже дома он не забывает о своем таланте.

9 мая певец встретился за городом со своими близкими за праздничным столом и исполнил композицию «День Победы». Компанию ему составили любимые внучки Мира и Лера, которых ему подарила дочь Екатерина. Девчушки с удовольствием поддержали деда и прокричали «ура».

Кадры с домашним праздником, обнародованные в Сети, порадовали поклонников Носкова, которым не терпится лицезреть своего любимца поскорее на сцене.