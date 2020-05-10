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«Приятно видеть в здравии»: Николай Носков запечатлелся с внучками за праздничным столом

Музыкант отметил День Победы за городом со своими близкими.

«Приятно видеть в здравии»: Николай Носков запечатлелся с внучками за праздничным столом
Николай Носков. Фото Global look press.

64-летний музыкант Николай Носков после недавнего триумфального возвращения на сцену вынужден был вновь прекратить выступления. Причина известна – пандемия. Однако даже дома он не забывает о своем таланте.

9 мая певец встретился за городом со своими близкими за праздничным столом и исполнил композицию «День Победы». Компанию ему составили любимые внучки Мира и Лера, которых ему подарила дочь Екатерина. Девчушки с удовольствием поддержали деда и прокричали «ура».

Кадры с домашним праздником, обнародованные в Сети, порадовали поклонников Носкова, которым не терпится лицезреть своего любимца поскорее на сцене.

«Приятно видеть вас в здравии», «Как внученьки подросли!», «Вы наш любимый певец, обожаем ваш голос», «Очень ждем ваших концертов», — прокомментировали фолловеры.

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