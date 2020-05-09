Невестка Орбакайте в плюшевой толстовке отметила День Победы с внуком Пугачевой на даче

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков уже почти три года счастлив в браке с Аленой Красновой. Молодые люди много путешествуют, занимаются творчеством и пока не думают о детях. Еще в марте супруги самоизолировались на бывшей даче Аллы Пугачевой. Там внук Примадонны музицирует, катается на скейтборде и сморит сериалы со своей возлюбленной. Алена тоже не теряет время. Она занимается йогой, а также фотографией.

9 мая влюбленные решили не сидеть дома. Они вместе с друзьями решили поджарить мясо на природе. Как оказалось, на территории есть курятник и небольшой водоем. Краснова облачилась в серые лосины, кроп-топ и плюшевую белоснежную толстовку, сочетающуюся с кроссовками. Пока она наслаждалась видами под песню «Катюша», ее муж жарил на костре рыбу, мясо и даже яичницу. В соцсети девушка опубликовала трогательное фото, на котором позирует в обнимку с возлюбленным.

К слову, супруги были не одни. Компанию им составили подруги Красновой. Пока в столице шел дождь, за городом светило солнце. Молодые люди решили в спокойной обстановке отпраздновать День Победы. Вечером они также запустили праздничный салют. Напомним, что Алла Пугачева в этот день предстала в белоснежном платье в своем замке. Ее дети Лиза и Гарри прочитали стихи, а также маршировали вместе с мамой. А Орбакайте спела трогательную песню на камеру, поздравив всех с праздником.