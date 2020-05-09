«Ну, умничка»: четырехлетняя дочка Кети Топурии в белоснежном джемпере поздравила ветеранов

Кети Топурия еще недавно жила с мамой. Теперь певица коротает время со своим возлюбленным Львом Деньговым. Они познакомились год назад. В итоге их роман стал развиваться очень стремительно. У артистки есть дочка Оливия от первого брака. Девочка неразлучная с мамой и успела подружиться с ее новым избранником. Сначала ребенку не нравилось сидеть дома в самоизоляции, но в итоге она стала блогером. Теперь наследница звезды рассказывает в соцсети, чем себя можно занять в четырех стенах.

А 9 мая Топурия почтила память своего дедушки Гурия Вениаминовича, подполковника военно-воздушных сил. Он пережил войну и ушел из жизни в 2008 году. А четырехлетняя дочка певицы прочитала стихотворение и поздравила ветеранов. Девочка предстала в белоснежном джемпере с принтом в виде сердец. Кудрявые волосы малышки мама заплела в косички. Оливия также смастерила своими руками открытку, которую украсила георгиевской лентой.

Поклонники восхитились девочкой. Многие считают, что она растет не только красавицей, но и не обделенной талантами. «Умница, Оливия! С Днем Победы!», «Прелесть», «Такая милая», «Ну умничка», — прокомментировали пост подписчики. А Топурия поздравила россиян с праздником, а также вместе с другими артистами исполнила песню «9 мая».

Напомним, что также и наследники других звезд в знаменательный день прочитали стихи: сын Сергея Лазарева Никита, дочь Дмитрия Маликова Стефания, дочь Ксении Боррдиной Теона, дети Филиппа Киркорова и сын Яны Рудковской Саша Плющенко.