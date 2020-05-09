«Стыдитесь быть украинкой?»: Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

Ольга Куриленко является модель и актрисой. Славу девушке, которая родилась в Бердянске, принесла роль возлюбленной Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия». Теперь она проживает в Лондоне со своим сыном Александром. Недавно модель заболела коронавирусом. Теперь она чувствует себя лучше, хоть повторный тест на CoViD-19 еще не делала.

8 мая девушка опубликовала фото подросшего сына, который раскрашивал импровизированный танк. «С Днем Победы в Европе! А для наших с завтрашним Днеем Победы!», — написала актриса. Она не подозревала, что ее слова вызовут шквал критики. Украинцы были возмущены словами девушки и стали уточнять, кого она подразумевала, употребляя слово «нашими». «К „нашим“ относятся все бывшие страны СССР, которые воевали», — пояснила Ольга.

На этом дискуссия не закончилась. звезду буквально затравили. Фанаты стали упрекать девушку за то, что она стыдится быть украинской. К такому выводу они пришли после публикации. «Если вы, родившись в Украине, не являетесь украинкой, то кто вы?», «Вы меня разочаровали», «Ваша фамилия заканчивается на -енко, а это чисто украинские фамилии», «Стыдитесь быть украинкой?» — стали писать они.

Однако Куриленко нашла, что ответить злопыхателям. Она рассказала, что делала ДНК тест, который показал, что у нее российские, белорусские и польские корни, а вот украинских вообще нет, что ее саму удивило. «Отвечу один раз всем тем, кто пишет здесь неадекватные гадости: и я о вас того же мнения!!! То, что для вас я, вы есть для меня!», — заявила актриса, когда у нее кончилось терпение.