Анна Седокова продемонстрировала фигуру в джинсах после месяца обжорства на карантине

Певица все-же нашла силы, чтобы взять себя в руки. Она пытается вернуться в форму, а также спасти свой бизнес в кризис.

Анна Седокова не скрывает, что карантин дается ей не легко. Она не так давно живет вместе со своим возлюбленным баскетболистом Янисом Тиммой. Певица признавалась, что спортсмен увлекся компьютерными играми. Сама она тоже расслабилась и даже стала ходить дома без макияжа и в растянутой майке, но потом девушка взяла себя в руки. Артистка создала свою линейку домашней одежды, чтобы не только она, то и другие женщины могли быть красивыми в самоизоляции.

После третьих родов в 2017 году Анна стала пытаться вернуться в форму, но избавиться от лишнего веса оказалось сложно. Поклонники заверяли, что пышные формы невероятно сильно идут певице. Но на карантине, по словам девушки, на нее напало обжорство. Как следствием, она еще сильнее поправилась. В соцсети артистка опубликовала фото, на котором позирует в джинсах с высокой талией и футболке с принтом. Наряд подчеркнул ее формы.

«Самое главное после месяца обжорства я наконец-то поняла, что не в еде счастье и научилась контролировать свое питание», — отметила звезда. «Оказалось — это не так сложно. Ты просто живешь с мыслью о вкусном обеде», — добавила она.

По словам Седоковой, она также учится финансовой грамотности и больше не тратить деньги бессмысленно. «Я приучаю себя опять планировать и мечтать. А это два самых главных двигателя любого человека!» — считает девушка. Она пояснила, что пытается спасти свой бренд одежды в кризис. Певица подчеркнула, что ей удалось сохранить рабочие места. «И мы даже ищем швей, фабрики, новых поставщиков и конструкторов», — поделилась Анна.

Также девушка рассказала, что вновь пишет музыку и ждет возвращения на сцену. Поклонники поддержали звезду. Многие признались, что не только дня нее карантин стал испытанием.