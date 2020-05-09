«Теперь понятно, в кого вы»: Равшана Куркова показала красавца-деда и бабушку

Равшана Куркова в этом году отметит 40-летие. Актриса восхищает поклонников своей красотой Девушка обладает изящной фигурой и безупречной кожей. Она не скрывает, что занимается спортом и следит за питанием, чтобы хорошо выглядит. Но также актриса не раз признавалась, что у нее хорошие гены. Многие думали, что красота ей досталась от мамы Рано Кубаевой. В 58 лет узбекская киноактриса поражает моложавым видом.

А 9 мая Куркова опубликовала архивные фото своих бабушки и дедушки с ребенком на руках, которым оказался ее дядя — известный режиссер Рауф Джалилович Кубаев.

«Родные, любимые лица. Сколько судеб, жизней… и все ради нас, чтобы мы никогда не узнали, как страшно на этой войне. Спасибо всем нашим бабушкам и дедушкам, низкий им поклон, вечная память», — написала артистка.

Поклонники присоединились к теплым словам знаменитости. Многие также отметили, что девушка невероятно сильно похожа на своего красавца-деда. «Вы похожи на дедушку. Память в сердце, память передать», «Очень сильно похожи!! Красавец дедушка», «Равшана, вы копия дедушки», «Взгляд мужчины на фото и ваш взгляд — интересно», «Теперь понятно, в кого вы», «Настоящая дедушкина внучка!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что многие звезды вспомнили своих родных в День Победы: Татьяна Навка, Наталья Водянова, Ольга Бузова, Мария Миронова, Нюша и другие известные персоны.