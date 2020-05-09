Без прикрас: 37-летняя Ксения Бородина запечатлела себя без укладки и макияжа

Ксения Бородина уже больше месяца находится в самоизоляции. Девушка покидает свой дом только, когда ей нужно появиться на работе. Почти все свободное время она проводит со своими дочками: четырехлетней Теоной и десятилетней Марусей. Даже на карантине телеведущая не жалеет денег на обновки. она уже закупала одежду для наследниц на весну и лето. Сама звезда тоже любит покрасоваться перед зеркалом.

Но 9 мая Бородина решила поздравить ветеранов. Она записала домашнее видео, на котором предстала без укладки и макияжа. Девушка облачилась в полосатую футболку.

«Мне жальче всего детей и стариком, ведь они такие беззащитные. Они столько всего для нас сделали и хочется, чтобы они улыбались и были счастливы и без горести проводили свою старость. Но увы… многие живут в плохих условиях, у кого-то нет денег, про кого-то забыли собственные дети… мне бы очень хотелось, чтобы про наших героев вспоминали не только 9 мая, а на протяжении всего года!», — высказалась она.

Также Ксения запечатлела младшую дочку в платье в цветочек. Девочка прочитала стихотворение. Было видно, что она волновалась. «Старалась моя крошка, такой большой стих запомнила, чтобы всех поздравить», — отметила звезда.

Одни поклонники восхитились природной красотой телеведущей, а другие похвалили ее наследницу. «Какое платье прекрасное! Умничка», «Какая умничка Теона, такие длинные стихотворения уже рассказывает», «Умничка, она у вас такая милая», «Какая вы красивая без макияжа», «Вам так лучше, чем с тонной штукатурки», — прокомментировали посты поклонники.