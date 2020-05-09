«Он не любил это рассказывать»: мать Собчак прочитала письмо своего отца-фронтовика про подвиг

В День Победы телеведущая Ксения Собчак поделилась видео, на котором ее мать Людмила Нарусова читает письмо своего отца, в котором он рассказал про свой подвиг. В декабре 43-го Борис Моисеевич Нарусов попал под обстрел фашистов, был тяжело ранен в ноги. Он подполз вплотную к вражескому дзоту и противотанковой гранатой взорвал его.

В военном госпитале дедушка Ксении Собчак находился полгода, ему сделали операцию на ноги. В тот момент он узнал, что командир представил его к званию Героя СССР.

«Но вышестоящее командование отказало, мотивируя тем, что я взорвал дзот. Но если бы я подобно Матросову накрыл амбразуру своим телом, то тогда вопрос был бы решен» — причитала, вытирая слезы, Нарусова письмо.

Оказалось, что это письмо дедушка Ксении написал в 2007 году. Это сделать его «заставила» Людмила Борисовна. «Он не любил это рассказывать» — объяснила мама Ксении.

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