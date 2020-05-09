«Зажгли, так зажгли»: Жасмин спела «Катюшу» вместе с 8-летней дочкой

В День Победы певица исполнила несколько военных песен.

В семье известной певицы Жасмин Великая Отечественная война тоже оставила след. Несколько ее двоюродных дедов прошли фронт, один из них не вернулся. Почтить память ветеранов артистка решила, исполнив несколько военных песен, которыми поделилась в своем Instagram.

Под гармонь звезда спела песни «На позицию девушка провожала бойца», «Синий платочек» и «Катюша». Одну из них певица исполнила вместе со своей 8-летней дочкой Маргаритой.

«Светлая, дающая надежду «Катюша»! Маргарита, узнав, что мама будет петь, конечно, сразу же попросилась в кадр» — написала под видео артистка.

На видео дочурка звезды предстала в гимнастерке и пилотке. Она с удовольствием подпевала своей маме, и дуэт среди поклонников вызвал настоящий восторг:

«Ай-да, молодцы!!! Маргарита, умница, и историю своей семьи знает и поёт отлично!», «Как это прекрасно, исполнение просто супер, зажгли, так зажгли», «Очень мило и трогательно», «Классно как вы спели просто молодцы. С праздником вас хорошего дня» — написали некоторые фолловеры.

Накануне Дня Победы Жасмин приняла участие во всероссийской масштабной акции «Сад памяти». Певица высадила на приусадебном участке дерево в знак памяти погибших фронтовиков.