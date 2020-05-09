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«Чтобы не было стыдно»: звезда фильма «Т-34» Антон Богданов посвятил свою роль деду-фронтовику

В военном блокбастере актер сыграл командира танка.

«Чтобы не было стыдно»: звезда фильма «Т-34» Антон Богданов посвятил свою роль деду-фронтовику
Кадр из фильма «Т-34» Фото: канал «Россия»

В День Победы многие телеканалы традиционно показывают военные фильмы – как старые советские, так и современные. Один из них – блокбастер «Т-34» — тоже появится в эфире, но это будет расширенная, режиссерская версия, которая значительно длиннее прокатной.

В ней усилена эмоциональная составляющая. Более глубоко показаны любовная линия, биографии персонажей. Также зритель увидит много проникновенных эпизодов, раскрывающих характеры героев.

Кадр из фильма «Т-34» Посередине – Антон Богданов. Фото: канал «Россия»
Кадр из фильма «Т-34» Посередине – Антон Богданов. Фото: канал «Россия»

Актер Антон Богданов сыграл командира танка и признался – это одна из самых тяжелых ролей в его карьере. Стрелять приходилось по-настоящему, а это не так то просто, да и само нахождение внутри легендарного орудия – это само по себе испытание:

«Сложное в танке – это работать двумя руками. Внутри танк колючий, там нет мягких и обивочных тканей. И во время его хода ты успеваешь удариться, отчего с твоих рук стекает кровь: как киношная, так и настоящая» — рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro актер.

Богданов отметил, что всем коллегам по цеху было важно оправдать ответственность перед настоящими танкистами: «Чтобы тебе не было стыдно перед ними, а им – за тебя». С экипажем танка работали консультанты, актеры выполняли разные упражнения, чтобы освоить мастерство управления Т-34.

Богданов рассказал, что давно хотел посвятить какую-нибудь роль своему деду. Потому что он для него – образец мужества и героизма:

«У меня на самом деле героический дед, на счету которого действительно немало подвигов. Он получил орден «Красной звезды», за то, что вывез с поля боя 40 солдат и офицеров. Поэтому его геройство мне помогало в тяжелых ночных сценах, во время сцен управления танком или стрельбы» — объяснил актер.

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"Т-34"Антон БогдановДень Победы
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