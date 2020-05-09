«Всегда шикарна!»: Ольга Орлова облачилась в шелковую рубашку оверсайз и брюки с люрексом

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова отличается безупречным вкусом, и каждый ее наряд вызывает у многочисленных поклонников восторженные отклики. Не стал исключением и праздничный look. Экс-солистка группы «Блестящие» выбрала в День Победы стильную шелковую рубашку оверсайз подходящего цветотипу звезды оттенка «шоколад» и скомпоновала ее темными брюками с люрексом.

Гармоничным завершением образа стали лаконичные аксессуары – подвеска и серьги-гвоздики, а также убранные волосы и легкий макияж. В таком образе телеведущая предстала в Instagram, чтобы поздравить фолловеров с 9 Мая.

«С 75-летием Великой Победы!!!! Мирного неба над головой!!» — написала звезда.

Поклонники поздравили свою любимицу в ответ, а также не смогли не отметить ее образ.

«Красавица», «Оля, какая же ты красивая!», «Блузка огонь!!!», «Всегда шикарна!», «Вы восхитительны!», «Блузка шикарная, цвет очень очень» — написали в комментариях.

По-праздничному в этот особенный день выглядит и Примадонна отечественной эстрады. Алла Пугачева восхитила поклонников нарядным платьем миди, под которые подобрала белые кеды и ремень.