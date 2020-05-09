Меган Маркл и принц Гарри совершили тайный перелет на частном самолете

Меган Маркл и принц Гарри несколько месяцев назад объявили, что отказываются от королевских обязанностей. Супруги решили жить свободно и сами зарабатывать себе на жизнь. В марте они в последний раз побывали в Англии, завершив оставшиеся дела. Первое время герцог и герцогиня Сассекские жили в Канаде вместе с о своим годовалым сыном Луи. Но в марте они переехали жить в США, о чем стало известно только в мае.

Теперь Маркл живет на вилле магната Тайлера Перри в Голливуде. Супруги поселились там, как почетные гости. Избранница принца не случайно выбрала Голливуд, так как именно там проживают ее подруги Серена Уильямс и Эбигейл Спеснер. Огромный особняк с бассейном стоит целых 14 миллионов фунтов стерлингов. Накануне выяснилось, как супруги смогли добраться до США. Как оказалось, их путешествие проходило в условиях строжайшей секретности.

Тайлер не пожалел для друзей частного самолета стоимостью 120 миллионов фунтов стерлингов. На этом частном джете с несколькими остановками пара с ребенком добралась до Лос-Анджелеса. «Это была настоящая спецоперация, которая удалась», — цитирует свой источник Daily Mail. Влюбленным удалось ни разу не попасться на глаза публике.

Напомним, что на днях свой первый день рождения отметил сын принца Гарри Арчи. В честь этого события Меган показала подросшего наследника и прочитала ему детскую книгу.