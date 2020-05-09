Триколор над головой: Литвинова насладилась воздушным парадом Победы из центра Москвы

Каждый год парад Победы на Красной площади приковывает взгляды россиян и иностранцев. Однако в этом году из-за пандемии коронаивруса все торжественные мероприятия были отменены. Парад был перенесен на неопределенный срок, но состоялся воздушный парад, а также с речью выступил президент страны Владимир Путин. На этот раз Красная площадь запомнилась всем безлюдной, но миллионы глаз наблюдали за действом по телевизору и из окон домов.

Ольга Бузова сняла номер в отеле с видом на Храм Василия Блаженного. Она смогла увидеть военные самолеты с одного из лучших ракурсов. А вот Ренате Литвиновой даже не пришлось покидать свою квартиру, чтобы увидеть синхронный полет «Стрижей» и «Русских витязей», которые распылили небе триколор. Флаг России актриса увидела прямо над своей головой. Завораживающими кадрами звезда поделилась в соцсети.

«С Днем Победы!», — лаконично написала она.

Присоединились к поздравлениям и подписчики артистки. Многие выразили восхищение парадом. «Мирного неба над головой! С праздником!», «Какая красота», «С праздником вас, Рената! Мы только что в „Диверсанте“ вас видели», «Спасибо за видео, вам повезло, что смогли насладиться этим вживую», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что после первого развода Литвинова стала жить в квартире на Патриарших прудах. Скорее всего, именно от туда актриса наблюдала за пролетающими в небе самолетами.

Напомним, что уже больше месяца Рената находится в самоизоляции со своей дочерью Ульяной. 53-летняя артистка время от времени делится снимками с наследницей и рассказывает, как переживает карантин.