«Эта женщина ваша дочь?»: поклонники не поверили, что старшей дочери Глюкозы 13 лет

Накануне известная певица Глюкоза поздравила свою старшую дочь Лиду с 13-летием. Она с теплом и нежностью обратилась к ней в Instagram и поделилась совместными снимками. Позже Наталья Чистякова-Ионова продемонстрировала кадры с праздника – весь дом певица украсила разноцветными воздушными шарами.

«Шарики — это счастье в абсолютно любом возрасте!!! » — подписала снимки звезда.

Но поклонников поразили не шарики и праздник, который устроила родительница своей старшей дочке. Они поразились тому, насколько взрослой выглядит 13-летняя девочка рядом со своей 33-летней мамой. Для многих фолловеров вообще стало открытием, что у певицы двое детей – на снимках присутствует также младшая сестра Лиды 8-летняя Вера.

«Когда мама выглядит лучше чем дочь-подросток, младшая такая милая была, неужели как старшая станет», «А эта женщина коротко стриженая и выкрашенная в рыжий цвет ваша дочь???????????? Как это???? Вы выглядите моложе ее??» ,» Ой ,я думала это мама», «Это ваши дети?», «По- моему, тут Глюкозе 13 лет…» — написали люди.

Лида несколько месяцев назад избавилась от своих светло-русых волос и подстриглась экстремально коротко. А к дню рождения и вовсе кардинально сменила цвет отросших локонов на оранжевый.