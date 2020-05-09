«Как красиво!»: Бузова из центра Москвы наблюдала за воздушным парадом Победы

Ольга Бузова часто оказывается в центре событий. Вот и 9 мая, хоть телеведущая и осталась дома, она смогла насладиться воздушным парадом Победы. В этом году должен был состояться красочный праздник к юбилею со дня Победы, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на неопределенный срок. Тем ни менее, президент страны Владимир Путин выступил с торжественной речью и поздравил ветеранов со знаменательным днем.

Речь президента Бузова наблюдала по телевизору, как и миллионы россиян, а вот самим воздушным парадом звезде удалось насладиться из окна одного из отелей, который находится в центре столицы. Девушка пришла в восторг от красоты. Когда в небо взмыли «Русские витязи» и «Стрижи», раскрасив небо в триколор, Ольга прослезилась. «Как красиво! Вы посмотрите! Флаг России! Аааа», — эмоционально отреагировала она.

Только после этого телеведущая отправилась завтракать. Она сообщила, что планирует провести в отеле весь день и вечером насладиться также праздничным салютом. «Дай Бог, будет все видно», — с волнением отметила она. Так как отель, в котором остановилась звезда, находится возле набережной с видом на Храм Василия Блаженного, то Бузова сможет увидеть салют из одного из самых лучших мест для такого случая.

В семье девушки также есть свои герои. От дедушки с бабушкой она узнала о том, как пережили войну ее предки. Прадед Яков Лукин прошеел всю войну до Берлина в пехоте, вернулся с открытой формой туберкулеза и вскоре умер. «Иван Лосев воевал танкистом и капитуляцию фашистов встретил в Праге в чине подполковника, а потом ещё воевал с Японией до 2 сентября на Курильских остовах. Один раз ,очень давно, папе даже удалось примерить его китель, весь в наградах», — припомнила Ольга.