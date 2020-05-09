«Неотразима!»: Пугачева в День Победы предстала в пышном платье-миди и белых кедах

Алла Пугачева довольно редко публикует в своем микроблоге в Instagram фото и видео, предпочитая минимально посвящать поклонников в свою семейную жизнь. Однако супруг Примадонны Максим Галкин периодически показывает подписчикам певицу – телеведущий активно ведет блог в соцсети. И каждое появление Аллы Борисовны в его аккаунте для фанатов звезды – настоящий подарок.

На этот раз Галкин снял супругу на видео ко Дню Победы. Алла Пугачева появилась в поздравительном видеоролике, когда шестилетние наследники Лига и Гарри прочитали стихотворение о войне. Для праздника легенда эстрады выбрала светлое платье с пестрым мелким принтом, актуальной длины миди с пышной юбкой. Стройную талию артистки подчеркнул белый широкий ремень, а пару ему составили такого же цвета кеды, которые и завершили образ.

Поклонники поспешили сделать комплимент вкусу Примадонны. Они отметили, что Алла Борисовна выглядит превосходно и свежо.