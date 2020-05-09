«Какая прелесть»: Галкин показал, какое поздравление к Дню Победы приготовили Гарри и Лиза

Шестилетние наследники артиста и Аллы Пугачевой прочитали военную лирику и промаршировали под мамины команды на праздник.

День Победы в этом году каждый празднует в кругу своей семьи – такой сценарий диктует самоизоляция. Звезды – не исключение. Максим Галкин показал, какой подарок приготовили шестилетние наследники Лиза и Гарри к 9 Мая, и поделился видеороликом в своем Instagram.

Сын и дочь Аллы Пугачевой в военных пилотках на голове и Георгиевскими ленточками на груди прочитали стихотворение, посвященное войне. Они начали произносить строки по очереди, а потом произнесли одновременно:

«Мы хотим, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, — в один голос произнесли дети. «Мы хотим, чтобы не было больше войны!».

По окончании чтения Алла Пугачева скомандовала им: «Дорогие дети, с праздником Победы вас! Урра!», после чего ребята промаршировали на кухню. «Отпраздновать!» — подметила Примадонна.

Подписчики пришли в восторг от видео: «Какая прелесть», «До слез!», «Умнички», «Как трогательно… С праздником!», «Такие сладкие». Максим Галкин регулярно делится кадрами из семейной жизни, на которых появляется и сама Алла Пугачева. Семья телеведущего и певицы самоизолировалась в замке, при этом Алла Борисовна исключила все контакты с внешним миром даже на свой день рождения.