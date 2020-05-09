«Так чисто спела!»: Наталия Орейро исполнила легендарную песню «Нам нужна одна победа»

В своем микроблоге в Instagram звезда сериала «Дикий ангел», уругвайская актриса и певица Наталия Орейро записала трогательное поздравление с Днем Победы на русском языке. Она записала видео, на котором исполнила первый куплет песни «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал»:

«Здесь птицы не поют, Деревья не растут…» — очень трогательно начала Орейро. А под публикацией написала: «С Днем Победы!».

Для съемки певица выбрала рубашку цвета хаки, которая отсылает к военной форме. После просмотра поклонники отметили, как красиво и мелодично получилось у Орейро передать настроение и эмоции песни.

«Умничка!!! Так чисто спела», «Как красиво..! С Днем Великой Победы!», «очень трогательно!!! Молодец», «Очень красиво спела!», «Так трогательно», «Обворожительно! Хоть и с акцентом» — написали в комментариях многие подписчики.

Кстати, песня на стихи Булата Окуджавы была написана специально для фильма «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова. В картине ее исполнила Нина Ургант, сыгравшая медсестру. В последствии композиция стала использоваться для праздничных маршей и парадов, а десантные войска сделали ее своим гимном.