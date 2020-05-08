«Давно решили — хотим взять кота»: Петров рассекретил подарок для Милославской к 25-летию

Еще 4 мая избранница Александра Петрова отпраздновала свой день рождения. В недавнем интервью Peopletalk актер из фильма «Т-34» рассекретил подарок для Милославской к ее 25-летию. Как выяснилось, влюбленные уже обзавелись общим питомцем. По словам актера, они со Стасей давно подумывали взять домой кота. При этом пара не стала обращаться к заводчикам, решив взять котенка именно из приюта. Молодым людям было важно подарить свою любовь и окружить заботой нуждающееся в этом крохотное существо.

«Мы давно решили, что хотим взять кота», — добавил Петров.

Теперь у Милославской есть двухмесячная кошка по кличке Саманта. Девушка осталась довольна таким необычным «живым» презентом. По словам актрисы, питомец сразу же освоился в новом доме. Сам Александр уточнил, что котенка обнаружили на стройке зооволонтеры. Теперь у Сэмы (так питомца называет Стася. — Прим. ред.) есть своя семья и любящие хозяева.

Петров подметил, что очень важно помогать животным. Кроме того, артист напомнил, что кошки и собаки из приютов ничем не отличаются от их собратьев с родословной. Актер также обратился к поклонникам, призвав их не оставлять этих малышей на улице, в надежде, что о них позаботится кто-то другой.