Жена 80-летнего Виторгана встала на защиту «неравного» брака четы Дибровых

Телеведущий старше своей возлюбленной Полины на 29 лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала паре завести троих детей.

На домашней изоляции 31-летняя возлюбленная ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале разобрала семейные фотоархивы. На личной страничке в Instagram Полина Диброва поделилась с подписчиками понравившимися ей кадрами. По словам модели из Ростова-на-Дону, из-за пандемии у нее нет новых красивых снимков. Большую часть времени девушка ходит по квартире в домашних костюмах и без макияжа. В связи с этим избранница Дмитрия решила поделиться архивными фото. Знаменитость уточнила, что ей нравится пересматривать «старые» снимки и подмечать для себя что-то новое.

«Хорошо смотримся, правда?!» — обратилась к подписчикам возлюбленная Дмитрия Диброва.

Как пишет «СтарХит», не все поклонники разделили восторг молодой жены шоумена. Нашлись и те, кто напомнил девушке о значительной разнице в возрасте с мужем. Телеведущий старше своей второй половинки на 29 лет. Однако это не помешало паре завести общих детей. Полина родила 60-летнему супругу троих мальчиков — Александра, ему десять лет, Федора, ему шесть лет, и Илью, ему четыре годика.

Примечательно, что за союз четы Дибровых вступилась жена 80-летнего Эммануила Виторгана. Ирина Млодик дала отпор хейтерам, заявив, что ей жаль всех тех, кто пишет подобные комментарии. Напомним, что сама Ирина младше своего мужа на 22 года. У супругов подрастают две дочери — Этель, ей два годика, и Клара, ей восемь месяцев.