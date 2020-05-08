«Ты меня любишь?»: Джиган продолжает вымаливать прощение у Самойловой

Не так давно оскандалившийся рэпер Джиган вернулся в семью после пребывания в одной из московских клиник. Это, кстати, уже вторая его реабилитация за эту весну – первую он прошел в рехабе Майами, но не так успешно. Тогда Оксана Самойлова и заявила о том, что намерена развестись с нерадивым супругом.

Спустя месяц нахождения в клинике Джиган объявился в семье и соцсетях. Рэпер заметно успокоился, и теперь сосредоточен на том, чтобы заслужить прощение жены. На ее день рождения артист подарил песню, а потом усыпал свой Instagram архивными снимками с детьми, чтобы напомнить Оксане, как они были счастливы вместе. И даже заявил, что никуда ее не отпустит, правда, «птичка» улетела – намекнула ему супруга.

На вторые майские выходные Оксана решила навестить родственников, а с ней и вся ее семья. Включая Джигана. Самойлова в своем Instagram поделилась кадрами приезда к близким, практически те же видео – у Джигана. Только вот ни он у нее, ни она – у него так ни разу и не появились в сторис.

Многодетный отец продолжает вымаливать прощение у семьи. Он, по-видимому осознал, что виноват не только перед женой, но и своими детьми. Качаясь на качели со старшей из наследниц, Ариелой, которая выглядела довольно отстраненной, он попытался расположить ее к себе.

«Ты меня любишь?» — спросил артист у дочки, на что та холодно ответила «Да». «Сильно?» — уточнил Джиган. «Да» — повторила девочка. «А я сильнее» — признался отец.

При этом девочка кажется отстраненной и без желания идет на контакт. Кстати, Самойлова как-то признавалась, что ее детям нужен психолог – из головы забиты страшными мыслями и непониманием.

Поклонники пары в ожидании – чем же закончится покаяние артиста, простит ли его супруга? Удастся ли Джигану сохранить брак? Ведь известно, что в середине апреля Самойлова подала на развод.