«C ветерком»: 57-летняя Малинина в розовой рубашке проехалась по Мюнхену на кабриолете

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, семья Александра Малинина обосновалась в Германии. При этом сам артист довольно часто бывает на родине. Эстрадный исполнитель много гастролирует и дает концерты. Кроме того, музыкант принимает участие в съемках различных ток-шоу. Эту весну супруга народного артиста России в условиях пандемии решила провести в Европе. Эмма Малинина с детьми не стала покидать Мюнхен. Ни для кого не секрет, что помимо рабочих поездок и командировок певец вместе с избранницей много путешествуют. Однако сейчас об отдыхе на море супругам пришлось забыть.

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На личной страничке микроблога возлюбленная музыканта поделилась свежим фото. Как выяснилось, Эмма Малинина посветила уикенд прогулке по городу. Передвигаться по Мюнхену супруга эстрадного исполнителя решила не пешком, а на кабриолете. В кадре избранница певца предстала в розовой рубашке и солнцезащитных очках.

«Однажды почувствовав свободу, ты от нее уже не откажешься… Прокатилась с ветерком», — отметила Эмма.

Ранее на личной страничке микроблога Александр Малинин признался, что его нынешняя возлюбленная стала той женщиной, от которой он захотел иметь детей. Именно рядом с Эммой, как утверждает певец, он понял, что такое настоящее отцовство. Супруга музыканта родила ему двойняшек. Еще в интервью Максиму Галкину в программе «Сегодня вечером» на Первом канале артист признался, что мечтал о дочери. Он никак не ожидал, что вместо одного малыша Эмма подарит ему двоих детей: сына Флора и дочку Устинью. К слову, на тот момент у певца был старший наследник — сын Никита от экс-возлюбленной Инны Курочкиной.