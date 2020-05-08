«Вместо «А» — «Я»: Сябитова рассказала, что носит фамилию с ошибкой

Когда началась Великая Отечественная война, многие несовершеннолетние юноши пытались стать добровольцами, чтобы попасть на фронт. И практически всегда это удавалось благодаря сокрытию даты своего рождения.

Так поступил и предок семьи телесвахи Розы Сябитовой, отец ее мужа – он ушел воевать в 17 лет. Кроме того, в период самой войны ее биографии коснулось еще одно изменение, которое впоследствии отразилось на будущих поколениях:

«По старым документам фамилия нашей семьи – САБИТОВЫ. Но в госпитале, куда попал мой свекор перед самой победой, молодая медсестра написала вместо «А» — «Я», и мы все стали «СЯБИТОВЫ» — призналась телеведущая в своем Instagram.

Роза показала фотографию свекра военных лет и его награды – медали «За освобождение Праги» и «За взятие Берлина». Кто-то спросил из подписчиков про отца самой телеведущей, на что звезда ответила, что в годы войны ее папа был совсем еще маленьким