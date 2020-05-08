«Какие глазки!»: младшая дочка Анны Хилькевич проявила талант визажиста

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вместе с семьей весело проводит время в самоизоляции. Причем, придумывать сюжеты для фото или видео, чтобы опубликовать их в микроблоге, актрисе не приходится – их ей подкидывает материнство и сама жизнь.

Младшая из дочек, полуторагодовалая Маша, пытаясь повторить за мамой макияж, накрасила себе глазки. Причем выбрала оттенки теней под цвет своих голубых глаз. Получилось не так, как у мамы, но результат позабавил как родителей малышки, так и фолловеров в Instagram:

«Прелесть!», «Какие глазки!», «Супер визажист растет», «Маленький мейкапер», «Будущий гример», «Красотка! У мамы личный визажист», «Мастерство с детства» — прокомментировали подписчики селфи звезды.

А не так давно героиней публикации становилась старшая наследница Хилькевич, 4-летняя Арианна. Мама с папой пошутили и посадили ее в собачий вольер, сняли на видео и выложили в Сеть. Увиденное многих рассмешило, но некоторые отметили, что это – издевательство над ребенком.