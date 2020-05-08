«Ваше с Юлей отражение»: Евгений Цыганов впервые поделился снимком сына от Снигирь

Актер Евгений Цыганов, который несколько лет назад бросил свою гражданскую жену, актрису Ирину Леонову, с семью детьми и ушел к ее коллеге Юлии Снигирь, в Instagram разместил снимок своего четырехлетнего сына Феди. Причем ранее актер не делился фотографиями ребенка.

В комментариях поклонники взорвались полным восторгом. «Ваше с Юлией отражение», «Очень красивый мальчик». Есть в кого», «На папу похож – маленький мыслитель».

Кстати, нашлись и те, кто засомневался, что на фотографии маленький Федя. Так одна из подписчиц предположила, что на кадре сам Евгений Цыганов в детстве. «А сынок ли это? А быть может, это детский портрет самого хозяина странички?»

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Отметим, что Евгений Цыганов ушел от Ирины Леоновой, когда она была беременна их совместной дочкой Верой. Также от Леоновой у него дочери Полина и София, а также сыновья: Никита, Андрей, Александр, Георгий. Старшему ребенку Цыганова в этом году исполнится только 15 лет.