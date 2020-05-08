«Если бы я была мужиком, то уже бы влюбилась»: Собчак не устает нахваливать Варнаву

Телезвезда и немного политик Ксения Собчак поделилась радостью в своем личном аккаунте в Instagram. По словам звезды, уже три дня ее последний видеоролик, записанный совместно с Екатериной Варнавой, занимает первые места в трендах, а просмотры достигли трех миллионов.

«Горжусь этим прекрасным разговором! И посмеялись, и поплакали. Если бы я была мужиком, то уже бы влюбилась», — похвалила сама себя Собчак.

И хотя три миллиона просмотров у ролика действительно есть, но десятую строчку в трендах YouTube вряд ли можно назвать вершиной. Подписчики Ксении в очередной раз похвалили ее проект и заметили, что передача была прекрасной, а беседа умной и очень искренней. Кто-то даже заметил, что Собчак и Варнава очень похожи, словно сестры.