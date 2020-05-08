Свадьбы не будет: Дженнифер Лопес отменила бракосочетание с Алексом Родригесом

Эпидемия коронавируса продолжает разрушать планы звезд шоу-бизнеса по всему миру. Вот и известная певица Дженнифер Лопес вынуждена была отменить свадьбу со своим возлюбленным, бизнесменом Алексом Родригесом.

Как сообщает издание Eonline, возлюбленным очень непросто далось это решение, но в итоге они все же его приняли. Проводить такое торжественное мероприятие без гостей было бы глупо, а подвергать своих друзей и близких опасности подхватить коронавирус — максимально безответственно.

Звездная пара собиралась провести церемонию в Италии, но теперь планы изменились и не ясно, где и когда пройдет церемония. Как рассказывала сама Лопес в одном из многочисленных интервью, у нее нет мании провести свадьбу в определенную дату.