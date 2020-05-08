«Милый ангелочек»: Лепс показал подросшего сына от второго брака     

У Вани Лепсверидзе первый серьезный юбилей – 6 мая ему исполнилось 10 лет.

Известный музыкант Григорий Лепс – многодетный отец. В первом браке у него появилась дочь Инга, которой в этом году исполнится 36 лет, а во втором – две дочки 18-ти и 12-ти лет, а также сын Иван, которому накануне исполнилось 10 лет.

Звездный отец поздравил наследника в своем аккаунте в Instagram. Он опубликовал архивное видео сына в солнцезащитных очках. А позже, в новой публикации, запечатлел на видео, как Ваня читает отрывок из поэмы Роберта Рождественского «Реквием» ко Дню Победы.

«75 лет назад более 20 миллионов людей отдали свои жизни за то, чтобы наши поколения, наши дети, внуки и правнуки могли засыпать и просыпаться счастливыми и свободными людьми. Вечная память героям», — произнес певец, а затем представил своего сына, который прочел военную лирику.

Подписчики отметили, как проникновенно и осознанно произнес пронзительные строки из недетского произведения юный чтец.