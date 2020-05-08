«В моем возрасте уже не отказывают»: Лолита призналась, что не жалеет ни об одном сексе в жизни

В период самоизоляции большую популярность получили у пользователей соцсетей онлайн-беседы, или «прямые эфиры» с приглашением героя. Например, в Instagram моду на них ввела Настя Ивлеева – с ней на публику повеселились Максим Галкин, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимати и другие звездные гости. Немало и откровенных признаний прозвучало во время таких диалогов.

Накануне онлайн на публику пообщались певица Лолита и телеведущая Первого канала Екатерина Андреева. В основном журналистка задавала вопросы, и Милявская достаточно чистосердечно на них отвечала. Эфир получился, по откликам зрителей, очень интересным и откровенным. Так, Лолита призналась, что ее жизнь – и личная в том числе – кажется слишком бурной и насыщенной лишь потому, что она всегда под прицелом публики. Каждый шаг, роман или слово становятся народным достоянием. Однако звезда уже привыкла к этому.

«Мне 56 лет, я не сожалею ни об одной половой связи, которую я совершила в браке или без него. Как я всегда говорю: в моем возрасте уже не отказывают. Я прекрасно к этому отношусь, и мне все равно, что подумает обо мне социум. Просто моя жизнь более выпуклая, это особенности моей работы», — заявила Милявская.

Она призналась, что сейчас ей нужен перерыв от отношений – в общей сложности она была замужем 32 года. Нынешний мужчина поддерживает Лолиту в ее желании встреч без обязательств.

Напомним, этой весной в бракоразводном процессе Милявской с пятым мужем, тренером Дмитрием Ивановым, поставлена точка. Официально бывшими супруги стали в последний день апреля.