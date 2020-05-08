От «Диверсанта» до «Они сражались за Родину»: артисты назвали свои любимые фильмы о войне

Российские артисты уважают классику кино, а вот современные проекты уже не так хороши.

Хотя эпидемия коронавируса здорово испортила проведение полноценного Парада Победы во всех городах России, все же 9 мая нужно отметить с размахом, даже находясь в самоизоляции. Журналисты портала Teleprogramma.pro решили поинтересоваться у российских артистов о том, какие фильмы о Второй мировой войне они пересматривают и советуют посмотреть своим поклонникам.

Актер Андрей Чадов назвал два фильма: «Они сражались за Родину» и «В бой идут одни «старики». А вот из новинок, ему почему-то ничто не запомнилось, разве что «В августе 44-го». Популярные картины о войне с налетом ненужной фантастики, вроде «Мы из будущего», Чадову не особо нравятся. Хотя идею подобных проектов он признает достойной, но вот сюжет не запоминается вовсе.

Певица Марина Хлебникова, в качестве своего любимого кинопроизведения о военных годах назвала сериал «Семнадцать мгновений весны». По словам артистки, актерский состав и глубокий смысл этого проекта заслуживают уважения. Хлебникова оказалась настоящей киноманкой и заметила, что также ей очень нравится картина «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие».

А вот певец Валерий Сюткин отличился от коллег и в качестве любимого назвал вполне современный сериал «Диверсант».