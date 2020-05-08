Клип Ольги Бузовой про самоизоляцию собрал уже 10 миллионов просмотров

Телеведущая и просто хороший блогер Ольга Бузова умеет разглядеть тренды и умело их использует. Ее клип на песню «Давай останемся дома», посвященный эпидемии коронавируса, всего за 30 дней собрал более 10 миллионов просмотров на видеосервисе YouTube. Ролик был создан не выходя из дома и без дорогостоящего оборудования, а в качестве видеоряда были позаимствованы небольшие отрывки из клипов звезд российского шоу-бизнеса.

Основная идея песни — по возможности оставаться дома? чтобы случайно не подхватить коронавирус. В клипе можно заметить Филиппа Киркорова, Андрея Малахова, Сергея Жукова и других знаменитостей. Количество звезд в ролике буквально зашкаливает.

Разумеется, Бузова не единственная, кто использовала популярную тему для привлечения внимания. Группа Cream Soda сняла видео «Плачу на техно», а Александр Гудков с Иваном Ургантом сняли клип «Самоизоляция».