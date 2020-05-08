«Мне стыдно за дикость»: Брижит Бардо будут судить за расизм

У актрисы Брижит Бардо большие проблемы, ее собираются отдать под суд за расистские высказывания о жителях острова Реюньон. Как сообщает издание Le Parisien, 85-летняя звезда будет вынуждена ответить за свои неприятные слова.

В прошлом году Бардо назвала жителей острова туземцами с генетикой дикарей, а их местные традиции смело назвала варварскими. Все это произошло из-за того, что Брижит показалось недопустимым обращение с домашними животными жителей Реюньон.

«Мне стыдно за этот остров, за дикость, которая все еще там царит», — заявила актриса.

Стоит отметить, что звезда не очень любит выбирать выражения. Ранее она была замечена в высказываниях о том, что мусульмане разрушают Францию, плюс в 2004 году ее уже штрафовали за подобные высказывания.

Пока неизвестно, что решит суд и будет ли Бардо наказана по закону.