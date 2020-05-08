72-летний Арнольд Шварценеггер продемонстрировал «идеальную растяжку»

Актер и в прошлом губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продолжает скучать в самоизоляции. Звезда Голливуда все чаще пользуется своим Instagram, чтобы показать своим подписчикам полезные советы.

Сначала 72-летний актер учил свою собачку мыть руки, зрители оценили юмор на 3 миллиона просмотров. После он советовал фанатам по возможности оставаться дома и показывал своего милого ослика. Но пришло время для физических нагрузок.

Никаких штанг и бодибилдинга — исключительно растяжка. Шварценеггер с сигарой в зубах показал, что даже в его преклонном возрасте можно оставаться гибким и подвижным. Актер продемонстрировал отличную растяжку, хотя в финале все же произошел забавный сюжетный поворот. Лучше посмотрите сами!