«Какая она нереальная!»: Анастасия Стоцкая запечатлела подросшую дочку в пышном платье

Анастасия Стоцкая счастлива в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном. У влюбленных подрастают двое детей: восьмилетний сын Александр и дочка Вера. Не раз артистке приходилось опровергать слухи, что ее наследники якобы были рождены от Филиппа Киркорова. Просто малыши оказались очень похожи на короля российской эстрады. Артистка крайне редко их показывает, но 7 мая она сделала исключение.

В этот день родилась ее дочка, поэтому Стоцкая устроила домашний праздник. От вечеринки им пришлось отказаться из-за карантина. Однако аниматоры развлекали именинницу по видеосвязи и даже учили ее краситься. Певица запечатлела наследницу в нарядном белом платье с пышной юбкой и рюшами. Братик заботливо помог девочке спуститься по лестнице. Целый день Вера принимала поздравления.

К слову, потом Стоцкая переодела именинницу в полосатое легкое платье. Девочка захотела гулять, поэтому даже сама надела резиновые сапоги. «Ты мамина доченька? Мамина красавица?» — восхитилась певица. Наследница ответила ей положительно. Кроха много веселилась и танцевала. Поклонники восхитились дочкой артистки.

«Пусть растет самой счастливой куколкой», «Какая классная», «Какая лапуля», «Принцесса мамина», «Кукла!», «Оооооо, какая она нереальная! Счастья и здоровья», «Настя, это же маленькая копия твоя», — прокомментировали кадры подписчики. Напомним, что недавно Анастасия призналась, что задумалась о третьем ребенке. Она отметила, что, возможно, решится стать многодетной мамой через несколько лет.