Микелла Абрамова в джинсах-бойфрендах и толстовке оверсайз устроила танцы дома

Алсу, как известно, коротает дни дома уже больше месяца. Певица соблюдает режим самоизоляции. Однако для девушки это стало возможностью побыть с семьей. У звезды подрастают дочери Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль. Находясь в четырех стенах, артистка несколько раз спела дуэтом с младшей наследницей, а недавно она организовала праздник в честь ее дня рождения. Микелла, которая участвовала в шоу «Голос. Дети», выпустила новую песню «Не твоя».

Похоже, что 12-летняя дочь Алсу не скучает дома. На этот раз она сняла видео, продемонстрировав свои зажигательные танцы. Девочка предстала в джинсах-бойфрендах и белой толстовке оверсайз. Молодежный образ Микелла дополнила белоснежными кедами. Она похвасталась пластичностью и артистизмом. Таким образом юная певица решила запустить танцевальный челлендж.

«Ребята, а давайте танцевать вместе?! Если вы, так же как и я, любите творчество, петь, а главное, танцевать, то поспешите принять участие в моем новом танцевальном челлендже на песню «Не твоя». Записывайте со мной дуэты в TikTok, повторяйте движения или придумывайте свой уникальный танец», — отметила она.

Многие поклонники восхитились не только хореографическими способностями Микеллы, но и ее образом. «Красотка», «Молодец Микелла! Такая талантливая девочка и поет хорошо и танцует и владеет иностранными языками», «Крутая! Танцуешь потрясно», «Просто бомба», — прокомментировали пост подписчики.