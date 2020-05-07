«Какая молоденькая»: Бондарчук показала Литвинову в мини-платье на архивных фото

Светлана Бондарчук после развода с известным режиссером Федором Бондарчуком не торопится выходить замуж, хоть и встречается Сергеем Харченко. В свой 51 год она может похвастаться подтянутой фигурой и моложавым видом. Вот уже больше месяца редактор глянцевого издания находится в самоизоляции. Она покидает дом только ради прогулок с собаками. Но на днях блондинка решила устроить онлайн-ужин, чтобы увидеться с друзьями и пообщаться.

Бондарчук собирается собрать за виртуальным столом Ренату Литвинову, Кирилла Серебренникова, а еще одно место дружная компания выставила, как лот. Любой желающий может его купить, чтобы поужинать со звездами, а вырученные деньги пойдут на благотворительность. Чтобы подстегнуть интерес, Светлана опубликовала архивные фото, на которых она запечатлена на настоящем ужине с Литвиновой и друзьями.

Как давно были сделаны фото, неизвестно, но Бондарчук предстала в кадре в белом платье на пуговицах. А Рената позировала со своей фирменной ретро прической и мини-платье в цветочек. По всей видимости, застолье проходило дома у светской львицы, так как на снимках можно заметить ее кудрявых собак.

«Обещаю вам веселое застолье и очень вкусный сет. Я точно знаю, что у меня, у Ренаты и у Кирилла в подписчиках есть хорошие люди, которые хотят помочь Милане и встретиться с нами за одним столом», — написала она.

Поклонники восхитились звездами, которые хотят помочь девочке из Калининграда, ждущей серьезную операцию. Многие стали с интересом разглядывать архивные фото. «Такая компания! После такого ужина можно будет вспоминать самоизоляцию иначе», «Красавицы», «Какая молоденькая Рената», — можно прочитать в комментариях.