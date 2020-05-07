«Куда делась скромная Кристина?»: Асмус устроила безумные танцы в боди и плюшевой шубе

Кристина Асмус не скрывает, что имеет много комплексов. Больше всего актриса заморачивается по поводу фигуры. Она заверяет, что склонна к полноте, поэтому если не будет себя сдерживать, то в два счета сравняется по весу с мужем Гариком Харламовым. Но на карантине девушка призналась, что не может себя контролировать. По словам знаменитости, за день она съедает много бутербродов и прокрадывается к холодильнику ночью.

Но пока на фигуре актрисы ее ночной жор не отразился. Более того, она то и дело хвастается трендовыми весенними образами, которые ждут своего часа. Также Кристина снимается в новом сериале прямо дома, но об этом знали не все. На новом видео девушка предстала в боди телесного цвета и плюшевой белой шубе. Образ дополнили теплые носки и мелкие кудри. Наряд подчеркнул появившийся животик. В таком виде Асмус устроила безумные танцы под хит Леонида Агутина «Хоп хей ла ла лей». Заодно она похвасталась фигурой во всей красе.

Таким образом актриса анонсировала новую серию сериала «Безумие», в котором играет беременную. Поклонники были удивлены образом звезды. Одним понравился танец девушки, другие были удивлены столь откровенными кадрами со стороны Асмус. «Прикольно, бешеная мамочка», «О безбашенная мама, ахах… Ну что же, современность», «А куда делась скромная Кристина?», «Какой животик», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Кристины подрастает шестилетняя дочь Анастасия. Пока актриса не собирается заводить еще детей.