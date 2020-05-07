Любовь прошла: Кара Делевинь рассталась со своей девушкой

Актриса Кара Делевинь все же решила расстаться со своей возлюбленной и коллегой по цеху Эшли Бенсон.

Как сообщает издание People, разрыв произошел еще в прошлом месяце, но известно об этом стало лишь сейчас. По словам источника издания, роман нельзя было назвать простым, но сейчас он окончательно и бесповоротно завершен.

Делевинь уже давно находится в самоизоляции и уделяет много времени друзьям, моделям Кайе Гербер (дочь Синди Кроуфорд) и Маргарет Куэлли.

Напомним, первая информация о бурном романе между Карой и Эшли появились еще летом 2018 года, тогда папарацци смогли сделать кадры жарких объятий и поцелуев возлюбленных. Летом прошлого года журналисты заметили на Бенсон татуировку с инициалами Делевинь, а у той точно такое же тату, но с именем партнерши, было на теле.