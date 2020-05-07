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Эпидемия сближает: Кэти Перри поделилась умными мыслями о самоизоляции

Певица живет со своим женихом Орландо Блумом и готовится рожать.

Эпидемия сближает: Кэти Перри поделилась умными мыслями о самоизоляции
Кэти Перри. Фото: globallookpress

Самоизоляция — не самое легкое занятие для большинства жителей планеты. Но звездам шоу-бизнеса все же повезло больше, пока их поклонники находятся на карантине в квартирах, элита также заперта, но уже в элитных особняках. Беременная певица Кэти Перри недавно провела стрим с подписчиками в Instagram,  где рассказала, как ей живется с актером Орландо Блумом.

Звезда объяснила, что если человек вас любит во время карантина, то будет любить и в любое другое время, ведь самоизоляция максимально раскрывает людей, им очень много времени приходится проводить вместе. Также она отметила, что помолвка с Орландо была буквально неизбежной. Артистка заметила, что над отношениями нужно постоянно работать.

Напомним, в феврале прошлого года певица рассказала о помолвке с актером. А вот свадьбу пришлось отложить, в дело вмешался коронавирус.

Тэги

беременностьКэти Перриновости звёздОрландо Блум
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