«Ну невозможно хороша»: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку в джинсах и модной жилетке

Лера Кудрявцева не скрывает, что счастлива в браке с Игорем Макаровым. Большая разница в возрасте нисколько не мешает им. А в 2018 году телеведущая подарила хоккеисту долгожданную дочку Марию. В августе наследнице исполнится два года. Однако она уже уверенно ходит, учится говорить и помогает маме кормить кота.

Вот уже больше месяца телеведущая находится в самоизоляции. Она покидает загородный дом лишь пару раз в неделю, чтобы сняться в передачах, а затем вновь проводит время с семьей. Кудрявцева недавно показывала, как ее дочка поймала божью коровку и не отпускала.

Накануне она снова вывела девочку на прогулку. Ребенок увлеченно играл с сачком, подставляя его под струю воды. При этом Мария предстала в новом наряде — она была в джинсах, розовой толстовке и серой теплой жилетке с принтом. Главной изюминкой образа стала вязаная шапка в виде арбуза.

«Молодец!» — хвалила ее мама. Когда девочка подошла, то стала махать и улыбаться Лере, чем рассмешила свою родительницу. Поклонники восхитились малышкой. «Какая лапочка», «Ну невозможно хороша», «Она на вашу маму все больше походит», — стали писать пользователи Сети.

Отметим, что Лера и сама любит стильно выглядеть. Телеведущая то и дело блистает в платьях и ярких костюмах. А вот дома она предпочитает носить объемные вещи.