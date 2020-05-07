«Образ ультра модный»: Анфиса Чехова сверкнула бюстом в шелковом костюме в пижамном стиле

Анфиса Чехова известна не только, как телеведущая, но и как женщина с нестандартной фигурой. Она не стремится к модельным параметрам, считая свои аппетитные формы главной изюминкой. В прошлом году девушка даже посвятила оду своей пятой точке, так как давно заметила, что фото именно с этой частью тела приносят ей наибольшее число лайков. Ко всему прочему, она умеет выгодно подчеркнуть достоинства правильными нарядами.

Как и большинство звезд, Анфиса коротает дни в самоизоляции. Она признавалась, что у нее прибавилось работы, которую можно делать удаленно. По словам телеведущей, это радует ее сына, так как мама теперь всегда дома. Но она не забывает радовать и поклонников, поэтому то делает фото в кружевном боди, то в платье-халате. А теперь Чехова облачилась в черный шелковый костюм в пижамном стиле. Она оставила рубашку расстегнутой, продемонстрировав полупрозрачный топ-бра, напоминающий бюстгальтер.

Девушка позировала с бокалом, демонстрируя пышное декольте и подтянутый пресс. Поклонники восхитились домашним образом звезды. «Хороша чертавка», «Классная фигурка!», «Анфиса, ваша неотразимая красота сводит с ума!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила образ Чеховой стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Анфисы провокационный и ультра модный за счет топа-бра. Он подвинул кроп-топ и занял лидирующие позиции, благодаря модному тренду «Белье вместо одежды». Демонстрируется грамотно и в свете модной тенденции с поясной одеждой с высокой посадкой, закрыв пупок. Голый живот компенсируется закрытыми ногами. Чтобы образ с топом-бра выглядел ультра модным, этим летом придется выбирать — открытые ноги, либо демонстрация пресса. Анфиса демонстрирует подтянутый пресс. Черный цвет подчеркивает контраст между светлой кожей и черной тканью, сделав образ контрастным. Сам образ вечерний, манящий в будуарном стиле. Винный цвет помады в сочетании с бокалом вина добавляют шарма всему образу. Гармонично завершают образ прическа и макияж. Казалось бы, ничего особенного, но образ просто роскошный, за счет грамотно расставленных акцентов и гармонии в деталях», — высказалась артистка.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.