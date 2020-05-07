«Понимаю беспокойство многих»: Киркоров обнародовал результаты теста на коронавирус

Артист и вся его семья несколько дней назад сдали анализы на CoViD-19.

В период пандемии коронавирусом переболели многие отечественные звезды шоу-бизнеса и известные политики. Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Стас Михайлов, Петр Красилов, премьер-министр страны Михаил Мишустин, а также два министра — главы Минкульта и Минстроя. Причем у некоторых болезнь протекала или наблюдается без какой-либо симптоматики.

Зная это, многие звезды спешат провериться, не являются ли они переносчиками инфекции. На днях известный певец Филипп Киркоров продемонстрировал в своем Instagram, что решил всей семьей сдать анализ на коронавирус. Теперь, наконец, пришли результаты теста, которыми исполнитель поспешил поделиться с поклонниками:

«Понимаю беспокойство многих… Результаты на Covid19 отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!» — написал артист и опубликовал селфи с документами.

Подписчики порадовались за своего кумира и пожелали ему здоровья и беречь себя и своих родных еще тщательнее.

Киркоров, кстати, в самоизоляции принял решение избавиться от своего легендарного гардероба. Он намерен распродать его, а освободившееся помещение сделать музыкальной студией.