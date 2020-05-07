«Это искушение»: молодая супруга балует Петросяна сладостями собственного приготовления

Скучающая в самоизоляции 31-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова регулярно делится с подписчиками в Instagram рецептами разных блюд. Накануне в сторис она сняла, как готовит десерт – карамельное печенье Twix. По многочисленным просьбам фолловеров Брухунова поделилась пошаговым рецептом приготовления вкусняшки.

Благодарные подписчики поспешили выразить восхищение кулинарными талантами Брухуновой. Они отметили, что печенье получилось очень аппетитным:

«Хозяюшка», «Это искушение», «Супер», «Вкусняшка», «Красота! Очень очень аппетитно», «Очень круто!!! Спасибо за рецепт» — написали многие люди в комментариях.

В рационе жены Петросяна регулярно присутствует сладкое – девушка совсем не беспокоится по поводу фигуры. Она часто хвастается разнообразными пирожными и конфетами, которые заказывает с доставкой на дом.