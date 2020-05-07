«Начнут портиться отношения»: Володина рассказала, каких бед стоит ждать во второй половине мая

Одна из трио ведущих программы «Давай поженимся!» считает, что любовь победит CоViD-19. При этом она отметила, что пандемия вскоре отразится на людях, состоящих в браках и не только.

Василиса Володина является не только одной из ведущих передачи «Давай поженимся!», но и знаменитым астрологом. Она автор нескольких книжных проектов, а также счастливая жена и мама. У знаменитости есть совершеннолетняя дочь Виктория и пятилетний сын Вячеслав. В связи с пандемией коронавируса Василиса временно не принимает участие в съемках, поэтому больше времени проводит с семьей. Но она дала эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro. Звезда рассказала, каких последствий ждать от пандемии.

По словам Володиной, эпидемии такого масштаба циркулировали всегда, но никто не оставил рецептов, как справляться с ними. «С декабря 2019 года по декабрь этого года должно состояться семь солнечных и лунных затмений. Последний раз такое было в 1917 году», — отметила она. Астролог пояснила, что отчасти неприятный сюрприз принесло и соединение знака Козерога в начале года. Никто не ожидал, что привычным всем образ жизни может так резко измениться.

Василиса подчеркнула, что среди ее клиентов не прибавилось тех, кто разводится. Более того, многие признаются, что их мечты побыть с семьей и выспаться сбылись. При этом многие не рады такому исполнению желаний.

«С астрологической точки зрения последствия для браков и отношений могут наступить во второй половине мая. С 13 мая Венера развернется в свое ретроградное движение, что бывает раз в полтора года. РетроВенера — время, когда начинают портиться наши отношения. Полностью петлю Венера сделает до 7 августа. И у кого-то отношения до начала июля будут входить в штопор», — предупредила телеведущая.

По ее словам, наружу всплывут проблемы, которые оставались без внимания. Астролог предупредила, что это также время, когда можно решить проблему. «На ретроградной Венере возвращаются не только сложные ситуации, но и те, в которых ты мог бы что-то получить», — поделилась Володина. Она пояснила, что если ошибки исправлены и проработаны, то есть вероятность возобновления старых знакомств.

Также телеведущая считает, что любовь победит пандемию. Она поведала, что пандемия связана с Сатурном, поэтому и победить ее можно Сатурном. По ее словам, она имеет в виду ответственность серьезность, стойкость и умение держать себя в руках. Эти качества помогут не разругаться с близкими и сохранить семью. Володина посоветовала носить драгоценные и полудрагоценные камни для прибавления душевного равновесия. Как не переборщить с любовью к ребенку во время самоизоляции, и какие сказки можно почитать детям, также читайте в большом интервью Василисы для портала Teleprogramma.pro.