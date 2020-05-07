Марина Газманова призналась, что ест тайком от мужа бургеры и пирожки с вишней

Жена музыканта Олега Газманова Марина в Instagram призналась, что может порой тайком от мужа съесть какой-нибудь запрещенный продукт. К примеру, бургер, который она обожает с молочным коктейлем или пирожок с вишней. При этом часто она просит привезти ей эту «гадость» сына Филиппа Газманова. Супруга музыканта спросила у своих подписчиков, какие у них секреты от мужей.

Также Марина Газманова отметила, что хотела бы, чтобы ее сын Филипп хотя бы на один день стал снова маленьким.

«Потискать его, нацеловать, наобнимать, но теперь если вдруг чуть больше вмешаюсь в его жизнь, сын весело говорит: «Мам, сейчас посажу на шкаф, будешь вещать оттуда! Смеемся конечно!» Марина Газманова

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Напомним, что у Марины и Олега Газманова совместная дочь Марианна. В этом году девушке исполнится 17 лет. Также у Марины от предыдущих отношений сын Филипп, а у Олега сын Родион. Семья звездного исполнителя живет очень дружно.