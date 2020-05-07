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«Маленькое солнышко!»: младшей дочери Виторгана и Млодик исполнилось 9 месяцев

Малышка Клара ежедневно радует своих родителей новыми успехами.

«Маленькое солнышко!»: младшей дочери Виторгана и Млодик исполнилось 9 месяцев
ЭММАНУИЛ ВИТОРГАН С ЖЕНОЙ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Известный актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик занимаются воспитанием двух маленьких дочек – Этель и Клары. Старшей из них 2 годика, а младшей 7 мая исполнилось 9 месяцев. 80-летний народный артист России счастлив проводить все свое время с семьей и регулярно делится в микроблоге в Instagram снимками каждой из наследниц.

В честь особой даты отец поделился видео своей малышки Клары, на котором большеглазая дочурка очаровательно улыбается и гулит.

«Сегодня нашей Кларочке 9 месяцев!!! Будь счастливой, наше солнышко!!! Счастливые родители», — написал актер под видео.

Крошка Клара, как и ее старшая сестричка Этель, давно покорила сердца поклонников Виторгана-старшего. На этот раз они снова не остались в стороне и присоединились к поздравлениям:

«Расти здоровенькой, малышка, на радость папе и маме», «Поздравляю замечательную девчульку и ее родителей  с этой датой!», «Какая красотка у вас!», «Маленькое солнышко!», «Скоро запоет с вами солнышко!» — написали люди.

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