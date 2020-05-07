«В красивом нижнем белье»: Туктамышева призналась, что готова к откровенным фотосессиям

По словам фигуристки, главное, чтобы это было красиво, а не пошло.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что готова участвовать в откровенных фотосессиях, если к ней будут поступать соответствующие предложения. В качестве примера она привела один из популярных мужских журналов, на который подписана в Instagram. Ей нравится, как там представляют известных женщин с соблазнительными телами.

«Главное, сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье». Елизавета Туктамышева

При этом фигуристка отметила, что речи не идет просто фотографироваться в голом виде. Такой вариант ее точно не устроит и в подобных фотосессиях она участвовать никогда не будет, сообщает РИА «Новости».

Отметим, что сейчас Елизавете Туктамышевой 23 года. Многие считают, что ее лучшие годы позади. Фанаты не раз говорили в адрес спортсменки, что ей пора завязывать с фигурным катанием и сосредоточиться на выступлениях на шоу. Сама Туктамышева с ними не согласна. Она уверена, что у нее есть шанс поехать на игры в 2022 году и достойно представлять там страну.