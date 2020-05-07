«Сад памяти»: Жасмин в стильном худи и бейсболке посадила дерево

Звезда приняла участие в акции в память о ветеранах войны и призвала поклонников присоединяться.

Вся страна готовится к особой дате в своей истории – 75-летию со дня победы в Великой отечественной войне. Увы, празднования в честь великого события в этом году перенесены из-за пандемии коронавируса. Но никак не почтить память павших за Родину героев в этом мае — было бы странно. В стране проходят самые разные акции и проекты, в том числе «Сад памяти», в котором участие принимают и звезды шоу-бизнеса.

Певица Жасмин вышла на приусадебный участок своего дома в стильном зеленом худи и бейсболке, чтобы посадить дерево. Таким образом звезда приняла посильное участие в акции и почтила память ветеранов своей семьи.

«Очень рада в очередной раз принимать участие в акции «Сад памяти». Вместе мы сможем посадить 27 млн деревьев в память о погибших в Великой отечественной войне», — рассказала артистка.

Пятеро родственников певицы попали на фронт. Один из них в итоге не вернулся. Жасмин посадила ель и посвятила ее памяти своих бабушек и дедушек – тех, кто прошел войну и трудился в тылу.